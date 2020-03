Dall’Inghilterra: il Chelsea vuole ter Stegen

Il Chelsea è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione. Il deludente rendimento di Kepa Arrizabalaga avrebbe infatti spinto il tecnico Frank Lampard a chiedere alla dirigenza un nuovo numero uno per il futuro, con il club che si è subito messo al lavoro sul mercato.

IDEA TER STEGEN – Secondo quanto raccolto dal Sunday Express, i londinesi avrebbero messo nel mirino Marc-André Ter Stegen, attualmente in forza al Barcellona. In estate, il Chelsea potrebbe presentare una ricca offerta per il portiere tedesco, che starebbe valutando un addio ai blaugrana.