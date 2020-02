Dall’Inghilterra: la Juventus prepara la maxi offerta per Van Dijk

Pazza idea della Juventus. Secondo quanto raccolto dal Sun, i bianconeri, per rinforzare il proprio reparto arretrato, avrebbero messo nel mirino il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Non solo, il club di Andrea Agnelli avrebbe già pronta l’offerta da presentare ai Reds: 180 milioni di euro per il cartellino dell’olandese. Difficile però immaginare che la formazione di Jurgen Klopp possa accettare di privarsi di uno suoi elementi di maggior valore.

