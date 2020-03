Dall’Inghilterra: maxi offerta del Real Madrid per De Gea

E’ David De Gea il principale obiettivo del Real Madrid per la propria porta. Il tecnico Zinedine Zidane è infatti un grande estimatore dell’estremo difensore del Manchester United e a lui, nella prossima stagione, vorrebbe affidare la protezione della porta madrilena. I blancos, come riporta il Sun, sarebbero pronti a soddisfare il proprio allenatore, presentando una ricca offerta ai Red Devils per aggiudicarsi il cartellino del portiere.

OFFERTA – Le merengues sarebbero disposte ad accettare la richiesta di 70 milioni di sterline da parte dello United, che, da parte sua, non considera più il giocatore incedibile dopo i numerosi errori commessi nel corso di questa stagione.