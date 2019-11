Dall’Inghilterra, Tottenham stregato da Onana dell’Ajax per il dopo Lloris

Il Tottenham pensa al futuro ed in modo particolare alla porta. Gli Spurs monitorano la situazione per il dopo Hugo Lloris. Il portiere francese è attualmente fuori per il brutto infortunio subito e tra i pali attualmente c’è Gazzaniga.

La squadra di Pochettino, però, per la prossima estate, secondo il Sun starebbe puntando i fari su André Onana, estremo difensore dell’Ajax, che anno dopo anno si sta confermando ed è reduce dall’incredibile passata stagione degli olandesi anche in Champions League. Il camerunese, 23 anni, potrebbe essere allettato dalla possibilità di giocare in Premier League, anche se al momento i Lancieri non hanno intenzione di privarsi del loro estremo difensore.