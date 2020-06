Faggiano, il retroscena: “Contatti con James Rodriguez ma…”

James Rodriguez è tra i nomi più chiacchierati delle ultime finestre di mercato. La passata stagione si era parlato insistentemente di Napoli e di Juventus per il colombiano del Real Madrid ma chi era stato davvero ad un passo dal portarlo nel nostro Paese fu, in realtà, Daniele Faggiano.

L’attuale direttore sportivo del Parma, parlando ad AS, ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato risalente al 2009, quando lavorava per il Bari e fu davvero ad un passo dal chiudere l’operazione per quello che sarebbe diventato un crack del calcio mondiale.

Faggiano: “Parlai anche con la famiglia di James Rodriguez”

“L’idea era nata visionando molti filmati di parecchi giovani atleti”, ha esordito Faggiano. “Era il 2009 e ho conosciuto persino la sua famiglia, composta da persone per bene e di lui mi ricordo un particolare preciso: viveva di pane e pallone sin da giovanissimo”. E ancora: “Eravamo interessati a quel ragazzo ma l’operazione richiedeva diversi soldi e così avremmo dovuto farla attraverso un’altra società che a quell’epoca non se la sentì di affrontare l’azzardo”. Dopo quel mancato trasferimento al Bari, poi, James Rodriguez fece carriera: “Dal Banfield passò poi al Porto e infine divenne ilcampione che tutti oggi conosciamo”.

Altro affare al Parma

Ma non solo James Rodriguez, Faggiano avrebbe potuto chiudere l’affare con un altro grandissimo. Questa volta, più di recente, per il Parma. Si tratta del portoghese Fabio Coentrao: “Alla fine abbiamo scelto altri giocatori però posso confermare che un paio di contatti ci sono stati”. Il ds gialloblù era alla ricerca di un calciatore affidabile e di esperienza ma poi non si concretizzò l’affare. Adesso il ds spera di chiudere al meglio la stagione in corso e chissà che per il futuro non si ritrovi faccia a faccia con un’altra grande occasione che magari, questa volta, riuscirà a portare a termine per fare di nuovo grande il Parma…