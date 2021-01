Falcao, avventura al Galatasaray ai titoli di coda? Mendes si guarda intorno

Nemmeno il passaggio al Galatasaray sembra aver risollevato Radamel Falcao. L’attaccante colombiano è reduce da una serie di infortuni che hanno minato la sua fiducia, anche se il rendimento non è stato troppo deludente, con i 15 centri su 22 partite. Così, secondo quanto riportato da Sporx, l’ex Manchester United e Atletico Madrid potrebbe lasciare il club turco dopo due stagioni. L’agente del “Tigre” Jorge Mendes si sarebbe già attivato per trovare una nuova destinazione al suo assistito. Al momento il giocatore piace in MLS, ma forse la sua avventura in Europa potrebbe non essere ancora conclusa.