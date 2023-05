Futuro Cancelo, anche una rivale del Manchester City interessata

Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da decifrare, ma l'interesse non manca. Il portoghese è considerato uno dei terzini migliori al mondo, sia per le sue qualità offensive che tecniche, come affermato dallo stesso Guardiola negli scorsi mesi: "Un 10 prestato alla fascia". I rapporti con il ManchesterCity sarebbero ormai incrinati e il giocatore cerca una nuova squadra, la quale potrebbe essere proprio una delle rivali dei citizens in Premier League. Secondo quanto rivelato dal Telegraph, infatti, l'Arsenal di Mikel Arteta avrebbe espresso il proprio interesse per acquistare il terzino del Bayern Monaco ieri autore di una grande prova contro il Lipsia. Il tecnico dei gunners, scuola Pep, avrebbe visto in Joao la pedina perfetta per combinare difesa e attacco, migliorando allo stesso tempo il tasso tecnico della squadra.