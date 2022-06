Genoa, c’è un gioiello in uscita: 4 top di Serie A lo vogliono

Nuovo movimento in uscita in casa Grifone

Non solo Vasquez, in casa Genoa potrebbe presto esserci un altro addio. Secondo quanto affermato da Sky, infatti, Andrea Cambiaso sarebbe uno dei pezzi della rosa del Grifone maggiormente corteggiati in queste ore. Oltre al già noto interesse da parte di Juventus, Inter e Sassuolo, ecco che ci sarebbe un'altra big di Serie A pronta ad inserirsi per provare a prenderlo dalla Lanterna. Parliamo dell'Atalanta che è molto attiva in questo ultimo periodo.