Genoa, il cavallo di ritorno che piace per la prossima Serie A

"Un bomber in cerca di rilancio. E il Genoa potrebbe essere la sua occasione. Ancora una volta, perché i primi gol in Serie A Gianluca Scamacca li ha segnati proprio con la maglia del Grifone, tra il 2020 e il 2021. Adesso veleggia tra i milioni della Premier League, il West Ham ne ha spesi 36 più altri 6 di bonus per acquistarlo un anno fa dal Sassuolo. Ma il primo anno non è stato all’altezza delle aspettative, anche a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha fermato ad aprile e che lo costringerà a tre mesi di stop dopo l’operazione. In estate, comunque, sarà pronto a ripartire e all’orizzonte c’è l’Europeo tedesco che Scamacca non può permettersi di perdere. Così vorrebbe rientrare in Italia, anche per riconquistare un posto in Nazionale".