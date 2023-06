Genoa, il doppio colpo a centrocampo voluto da Gilardino: i nomi

"Miretti e Rafia nel mirino". Questo il titolo scelto dalla rosea per parlare del possibile doppio colpo in entrata del Grifone. Si tratta, quindi, di Hamza Rafia e Fabio Miretti. Il centrocampista classe 1999 è esploso definitivamente quest’anno nel Pescara mentre il giocatre della Juventus ha fatto bene soprattutto nella primissima fase della stagione in bianconero quando ha avuto spazio con costanza.

Ed è proprio in tal senso che si fanno i nomi di Rafia e Miretti . Il primo può giocare da mezzala, da fantasista o dietro alle punte. Questa duttilità sembra essere preziosa per il Genoa di Gilardino.

Miretti ha già fatto vedere nella Juventus di poter dire la sua in rossoblù potrebbe avere maggiore spazio. Altro nome da casa bianconera potrebbe essere quello di Enzo Barrenechea che nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra di Allegri e ha giocato sia in campionato, sia in Champions che in Europa League.