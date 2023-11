Genoa, si pensa al ritorno di Pietro Pellegri. Il Torino dà l’ok

Il Genoa mette nel mirino il mercato di gennaio. Una priorità per il grifone è sicuramente trovare ed ingaggiare il famoso vice Retegui che tanto è mancato in questa prima parte di stagione, caricando di eccessive responsabilità Gudmundsson. Tante sono le idee e le suggestioni, una di queste proprio quella di un clamoroso ritorno in scena dell'ex Pietro Pellegri .

RITORNO: L'attaccante aveva lasciato il segno a Genova sin dai suoi primi anni di carriera. Con la maglia del grifone aveva segnato uno dei gol più "giovani" della storia della Serie A. Poi, negli anni a venire, le cose non sono andate esattamente bene da Monaco, Milan e ora Torino. E proprio ripartendo da qui, secondo LaStampa, il Genoa avrebbe pensato a Pellegri. Un vice senza troppe aspettative ma giovane e con tanta voglia di dimostrare sul campo. Un primo contatto c'era già stato in estate poi conclusosi in un nulla di fatto. Ora, secondo la fonte, i granata hanno dato l'ok per la cessione e l'operazione può andare in porto. Serve solo l'accelerata che in questo momento il Genoa non intende rischiare.