Genoa, ecco quali sono gli obiettivi di mercato

Il Genoa si prepara per affrontare la Serie A. Beh, inutile ricordare quanto il massimo campionato italiano sia differente riguardo al fratello minore. Qui il tasso tecnico di squadra fa la differenza e l'attenzione alle occasioni di mercato porta non pochi vantaggi. I rossoblu, dunque, vogliono farsi trovare pronti e si rivolgono alla sessione estiva per puntellare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Primo nome ad entrare in orbita grifone - secondo quanto riportato da Il Secolo XIX - sarebbe Joel Pohjanpalo. L'attaccante del Venezia è un pallino del d.s. Ottolini da tempo ormai e spera di portarlo a Genova con la carta Serie A. Soprattutto dopo la grande stagione appena trascorsa (19 gol in 37 partite).