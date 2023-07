Genoa, trattative e passione tifosi si intrecciano: 22 mila abbonamenti venduti

Per l'attacco si pensa allo scambio Okereke per Coda, ma serve qualcosa anche in difesa: D'ambrosio verso il si, occhi anche in casa Cremonese

Non finisce qui il mercato del Genoa. Il Grifone ha da poco chiuso un altro colpo in entrata, forse il più importante, portando in Italia l'attaccante della Nazionale Mateo Retegui. Ma non è abbastanza. Secondo quanto riportato da Primocanale, il club sta ancora lavorando per rinforzare i reparti di difesa e attacco. In primis gira voce riguardo uno scambio con la Cremonese che prevede David Okereke a Genova e Massimo Coda in grigiorosso. Ma ancora i contatti sono acerbi e per novità certe dovremo aspettare qualche giorno.