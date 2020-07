Griezmann, ‘bye bye’ Barcellona: le due squadre di Manchester pronte all’assalto

Antoine Griezmann sempre più separato in casa. Il francese del Barcellona non riesce a trovare spazio nella formazione blaugrana e il tecnico Setien ha ufficialmente aperto il caso. L’ex Atletico Madrid non si inserisce bene nella formazione catalana, forse troppo abituata a certi movimenti di Lionel Messi e Luis Suarez. Ecco perché, dopo appena una stagione, dalla Spagna parlano già di addio.

Griezmann: Manchester bussa alla sua porta

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Manchester United ed il Manchester City avrebbero bussato alla porta del Barcellona per chiedere informazioni sull’attaccante. Griezmann, come detto, sta affrontando un momento delicato e i due club inglesi vorrebbero provare a strapparlo ad un prezzo più basso rispetto ai 120 milioni pagati solamente la scorsa estate dai blaugrana all’Atletico Madrid. Molto dipenderà dalle future mosse di mercato. Nel caso in cui il Barcellona dovesse acquistare Lautaro Martinez, si potrebbe aprire alla clamorosa cessione del francese.

