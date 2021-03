Haaland, indizio sul futuro? Nel ritiro con la Norvegia si guarda… il canale tv del Barcellona

Erling Haaland al centro di tanti rumors di mercato. Il bomber norvegese del Borussia Dortmund è corteggiatissimo da diversi top club d’Europa ma ancora non si conosce con certezza quale potrà essere il futuro. Un piccolo indizio, però, potrebbe essere arrivato dal ritiro della Nazionale dove gli atleti sono stati “pizzicati” a guardare un canale preciso in televisione…

Haaland, indizio di mercato?

Come mostrano le immagini condivise sui social da El Chiringuito TV, il bomber del Borussia Dortmund si trova in ritiro con la sua Norvegia in vista delle prossime sfide ufficiali al Marbella Football Center. Mentre si allena con i compagni, la tv è accesa. Fin qui nulla di male, se non fosse che dando una piccola zoomata alla televisione si nota come ci sia lo stemma del Barcellona in alto a destra. Si tratta, con ogni probabilità, del canale tematico blaugrana.

Coincidenze oppure un segnale per il futuro? Non lo sappiamo, ma attorno ad Haaland l’interesse è davvero tanto…