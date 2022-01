Haaland, l’ex tecnico: “Andrà in Spagna e Inghilterra ma non so in quale ordine”

Parla l'ex mister del norvegese, vero tormentone di mercato

Ne è convinto il suo ex allenatore ai tempi del Byrne FK A lf Ingve Berntsen che intervistato dal portale spagnolo Bernabéu Digital , ha detto: "Il futuro di Haaland sarà in Spagna e Inghilterra. Erling è pronto per lasciare Dortmund e andare in un nuovo club, sono sicuro che il suo entourage prenderà la miglior decisione per lui".

Ma sulla destinazione: "Probabilmente andrà in Spagna e in Inghilterra, non so però in quale dei due Paesi per primo. Sono convinto che Haaland alzerebbe ulteriormente l'asticella in una squadra come quella di mister Ancelotti, è un grande attaccante che potrebbe giocare benissimo con Benzema, Vinicius o Mbappé".