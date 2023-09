Handanovic, Hazard e diversi campioni del Mondo: quanti svincolati!

Il lungo elenco dei giocatori senza contratto: non mancano i grandi nomi in attesa dell'ultima grande chiamata della carriera

Il mercato è finito, ma non per tutti. Sono ancora diversi infatti gli svincolati in cerca di una chiamata o dell'ultimo contratto di spessore della loro carriera. Prendiamo i portieri, ad esempio: sono ancora liberi De Gea , Kasper Schmeichel e Handanovic. Il primo era in odor di chiamata dal Real Madrid, che poi però ha cambiato idea. Lo sloveno, svincolatosi dall'Inter dopo 11 anni, era stato accostato alla Lazio.

In difesa ci sono diversi campioni del Mondo a spasso. Uno su tutti: Sergio Ramos, liberatosi dal PSG. Ma anche Mustafi, che con la Germania ha vinto il Mondiale nel 2014. In mezzo al campo stupisce che non abbia ancora trovato squadra l'ex Roma e Inter Nainggolan, che con la SPAL l'anno scorso era partito bene salvo poi retrocedere. Con lui sono ancora a spasso l'ex Inter M'Vila, Hazard (che non ha trovato la fortuna sperata a Madrid) e anche Jesse Lingard, ex Manchester United e Nottingham Forest.