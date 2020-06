Higuain, pista Marsiglia: lo consiglia… Ravanelli

Ha parlato del suo potenziale futuro come direttore sportivo, ma ha anche consigliato alcuni acquisti di mercato come… Gonzalo Higuain.

Fabrizio Ravanelli si appresta ad iniziare una nuova avventura come dirigente e avrebbe tanto piacere a farlo al Marsiglia, società nella quale ha militato dal 1997 al 1999. Parlando a L’Equipe du Soir, l’ex Penna Bianca ha detto: “Higuain? Non so se verrebbe al Marsiglia ma potrebbe essere un giocatore importante in ottica Champions League. Credo ci siano delle possibilità per cui lui lascia la Juventus. Dato che ha 32 anni la Juventus potrebbe lasciarlo andare via in prestito”. E a conferma di quanto detto in precedenza, a proposito del suo futuro: “Non chiamerò il presidente lui ha molte cose da fare, ma sa che voglio tornare a Marsiglia e che sono a disposizione del club”.