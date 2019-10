Ibrahimovic, c’è l’offerta del Napoli: le cifre

E’ Zlatan Ibrahimovic il sogno di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli vuole portare alla corte di Carlo Ancelotti il centravanti svedese, che il 31 dicembre vedrà scadere il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy. Tra le parti, come riporta La Gazzetta dello Sport, vi è già stato un primo approccio.

CIFRE – L’attaccante ha chiesto un contratto di 18 mesi per un totale di 5 milioni di euro, mentre l’offerta dei partenopei, al momento, è ferma a 1 milione e mezzo per i primi sei mesi con opzione per un altro anno a 3 milioni.