Icardi, scatto Psg: i francesi provano a chiudere l’affare

Clamorosa svolta nella questione Icardi. Dopo gli interessamenti di Napoli, Juventus e Valencia, sembra adesso il Paris Saint-Germain la formazione passata in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti argentino. Il club di Al-Khelaifi, che potrà contare anche nella prossima stagione sul brasiliano Neymar, starebbe pressando l’Inter per chiudere l’affare.

Già nella giornata di domani la dirigenza parigina dovrebbe dare una risposta definitiva ai nerazzurri circa un trasferimento con la formula del prestito oneroso. Un’operazione che se dovesse andare a buon fine alzerebbe ulteriormente il potenziale offensivo dei francesi, che ancora una volta, dopo le delusioni degli ultimi anni, tenteranno di andare all’assalto della Champions League.