Il Chelsea tenta l’affondo per Lewandowski: pronta l’offerta al Bayern Monaco

Rumors di mercato attorno al centravanti polacco

In scadenza di contratto a giugno 2023, il bomber polacco è il perno offensivo dei campioni bavaresi che starebbero provando a rinnovare l'attuale accordo, almeno per qualche altro anno. Eppure, stando a quanto scritto dal Sun, il Chelsea starebbe pensando di fare un tentativo concreto per lui. Da quanto si apprende, i blues sarebbero intenzionati ad offrire quasi 60 milioni di euro per portare l'attaccante classe 1988 in Premier League. Difficile che il Bayern possa privarsi del suo marcatore per eccellenza, ma i londinesi provano lo stesso ad imbastire l'affare che, per ora, resta solo un sogno...