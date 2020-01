Il Manchester United insiste per Bruno Fernandes: nuova offerta

E’ Bruno Fernandes l’obiettivo di mercato numero uno del Manchester United. I Red Devils, fin qui autori dell’ennesima stagione sottotono, hanno messo da tempo nel mirino il fantasista dello Sporting Lisbona, reduce da brillante stagioni. La trattativa per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore non si è però ancora sbloccata, con gli inglesi che, secondo quanto raccolto dal Times, avrebbero presentato una nuova offerta al club portoghese in queste ore.

OFFERTA – Lo United avrebbe messo sul piatto della bilancia una cifra superiore ai 55 milioni di euro rifiutati negli scorsi giorni dallo Sporting, nella speranza di riuscire così a portare in Inghilterra l’ex giocatore di Novara, Udinese e Sampdoria.

DALL’INGHILTERRA, CLAMOROSO: IL DOPO SOLSKJAER AL MANCHESTER UNITED SARA’… SOUTHGATE