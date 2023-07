Il Milan piazza il colpo Okafor: i dettagli dell’operazione

Cercato, inseguito, passato per qualche tempo in ombra, ma adesso anche acquistato. Il Milanpiazza un altro colpo di mercato e si aggiudica Noah Okafor, punta 23enne del Salisburgo e della Svizzera. Tutto ormai fatto per il trasferimento in rossonero del giocatore che è atteso per le visite mediche in queste ore per la firma ufficiale del contratto.