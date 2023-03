Il Napoli non riscatterà Ndombele a 28 milioni: gli scenari

L'avventura di Tanguy Ndombele in Italia potrebbe presto terminare. Il centrocampista non ha trovato lo spazio necessario in stagione, oltre ad un'integrità fisica non proprio perfetta. Per questo motivo, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di riscattare il giocatore alla cifra pattuita di 28 milioni di euro. Così, secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro vorrebbe portare al termine il prestito senza ricorrere al riscatto, per poi provare a contrattare con il Tottenham per un prezzo al ribasso. Per il francese 25 presenze in Serie A, di cui un gol segnato contro il Torino nella scorsa giornata.