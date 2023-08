Il Psg ha offerto Neymar al Barcellona come parte dell’accordo Dembelé

I parigini pensano di rinunciare al brasiliano per farlo partire in prestito verso Barcellona. Tutto per arrivare a Ousmane Dembelé

Redazione ITASportPress

Il Psg fa sul serio per Ousmane Dembelé. I francesi lo vogliono nella loro rosa per la prossima stagione e sono persino disposti a rinunciare a Neymar. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club parigino ha offerto il brasiliano in prestito al Barcellona come parte dell'accordo per l'attaccante francese. O Ney non rappresenta più una pedina fondamentale a Parigi e una sua partenza aiuterebbe la ricostruzione della squadra.