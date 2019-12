Il Salisburgo risponde alle voci di mercato: “Vogliamo che Haaland finisca la stagione qua, ma…”

Continuano a rincorrersi le voci di mercato su Erling Braut Haaland. L’attaccante del Salisburgo, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione, è seguito da numerosi club, con la Juventus che, a sorpresa, sarebbe passata in queste ultime ore in pole position per aggiudicarsene le prestazioni. A replicare ai rumors è intervenuto direttamente il club austriaco, che ha così risposto a tuttojuve.com.

NOTA– “L’FC Red Bull Salzburg non commenta le numerose voci su un possibile cambio di maglia del nostro giocatore Erling Haalad. Il nostro obiettivo è quello di terminare questa stagione con lui: se questo accadrà, lo vedremo nelle prossime settimane”.

