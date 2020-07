Inter, 80 milioni per Osimhen: battuta la concorrenza del Napoli

L’Inter potrebbe aver superato il Napoli nella corsa per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, fortemente voluto e cercato dal Napoli. La liquidità messa sul piatto dalla società di Suning avrebbe fatto la differenza.

IL SORPASSO

L’Inter è scatenata sul mercato. Dopo i tre colpi piazzati da Marotta, secondo quanto riporta Le10Sport sembra che adesso la società di Suning abbia superato il Napoli nella trattativa per Victor Osimhen, mettendo sul piatto 80 milioni di euro. De Laurentiis non sembra intenzionato a partecipare ad aste o rilanci, e dunque il Napoli potrebbe già essersi defilato. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, ma mai come in questo caso la volontà del giocatore sarà decisiva per decidere il proprio futuro prossimo.