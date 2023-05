Inter alla finestra per difensore del Real Madrid: può arrivare a zero

L'Inter avrebbe fatto un sondaggio per quanto riguarda il futuro di Nacho Fernandez. Il difensore è ai ferri corti con il RealMadrid e potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023. Il motivo? Questione di condizioni relative al proprio impiego in squadra, con il club che non avrebbe dato garanzie allo spagnolo. Quest'ultimo vorrebbe un ruolo più centrale, che Carlo Ancelotti difficilmente potrebbe concedergli. Per cui, nel caso il rinnovo di un altro anno con i blancos non dovesse andare a buon fine, il difensore classe 1990 potrebbe diventare uno degli obiettivi di mercato di Simone Inzaghi.