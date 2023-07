Inter, definito il prezzo per Onana: United pronto all’assalto

Il ManchesterUnited formulerà presto un'offerta per Andre Onana. È questa la notizia riportata da DiarioSport, convinto che i Red Devils andranno molto vicini alla pazza richiesta dell'Inter di 60 milioni di euro per il portiere ex Ajax. Perché a Manchester c'è ten Hag, grande estimatore del portiere camerunese, e l'allenatore lo vorrebbe davvero a tutti i costi. In particolare perché sarebbe la pedina perfetta che mancherebbe all'incastro dello United: un portiere con ottime doti tecniche, bravo a giocare sotto pressione e a non farsela fare. Ma per aggiudicarselo ci sarà da accontentare il club di Viale della Liberazione.