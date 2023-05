Inter, il Chelsea vuole Onana e propone lo scambio con… un ex nerazzurro

I blues propongono la contropartita per ingaggiare il portiere, quali intenzioni non sarebbero ancora chiare

Priorità assoluta acquistare un nuovo portiere. È su questa linea che il Chelsea basa il proprio calciomercato, consapevole che i due estremi difensori sotto contratto - Edouard Mendy e Kepa - hanno deluso e non poco in stagione. Per tornare ad alti livelli in Inghilterra e non, servono top in ogni reparto...e chi meglio di Andre Onana per quanto riguarda la porta? Il camerunese ha trascinato l'Inter in finale di Champions a suon di parate e sarebbe il primo grande obiettivo dei blues per la prossima estate. Profilo confermato con piacere anche da quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico della squadra, Mauricio Pochettino. Ma strapparlo ai nerazzurri non sarà così semplice, con lo stesso ex Ajax non convinto di voler salutare.

Per correre ai ripari, il Chelsea avrebbe pensato di colpire i nerazzurri sui sentimenti offrendo una contropartita che, in passato, ha vissuto a Milano. Anzi, che proprio all'Inter ha lasciato bei ricordi. Parliamo di Mateo Kovacic che, secondo InterLive, sarebbe stato aggiunto alla trattativa per il trasferimento di Onana a Londra. D'altra parte, Zanetti e Marotta non sarebbero ancora convinti dello scambio perché non ancora certi di cedere il portiere. Lo stesso ex Ajax non avrebbe ancora le idee chiare, come confermano le parole dell'agente: "Ha lavorato tanto per prendere il posto da titolare e ad Inzaghi piace molto - ha dichiarato a calciomercato.it -. Abbiamo un contratto di cinque anni e ne mancano altri quattro, concentrati sull'Inter".

Non lascia dunque spiragli alla cessione l'agente del portiere, con l'Inter che gode delle grandi prestazioni sia in Champions che in campionato. Ma un altro assalto arriverà presto e i nerazzurri saranno in grado di trattenere Onana?