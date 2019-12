Inter, il mercato per dimenticare la Champions: due colpi per Conte

Il tempo della delusione in casa Inter sembra già passato. I nerazzurri sono al lavoro per puntellare la rosa di Antonio Conte, visibilmente dispiaciuto ieri sera dopo il k.o. contro il Barcellona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza si sarebbe messa all’opera per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Due i grandi obiettivi per rinforzare la squadra. Il primo è Rodrigo De Paul, esterno argentino dell’Udinese reduce da una stagione di alto livello. Il secondo è Marcos Alonso, terzino spagnolo del Chelsea, già allenato dallo stesso Conte dal 2016 al 2018. Attualmente l’ex Fiorentina è chiuso con i Blues e sembra intenzionato a lasciare Londra per giocare con continuità altrove.