Inter, l’addio di Onana: “Club speciale, ma ora comincia un nuovo viaggio…”

Andre Onana è un nuovo giocatore del Manchester United. A renderlo ufficiale è stato il club inglese, ma anche lo stesso calciatore che ne ha approfittato per mandare un messaggio alla sua ex squadra. All'Inter, ma anche e soprattutto agli interisti: "Non credevo che un addio potesse essere così difficile - ha scritto il portiere in una lettera a cuore aperto -. Mi avevano detto che Milano era speciale, posso confermarlo. E i tifosi rendono fantastico questo club, una vera e propria famiglia. Magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo, adesso però è il momento di affrontare un nuovo viaggio, a Manchester. I giocatori vanno e vengono, ma l'Inter rimane sempre e per sempre".