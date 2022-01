Inter Miami, l’addio di Matuidi potrebbe favorire l’arrivo di… Suarez

Il Pistolero piace a tanti club

Tutto, però, dipenderà dall'eventuale addio di Blaise Matuidi, centrocampista classe '87. Come riportato dal Sun, infatti, la separazione con il giocatore ex Juventus libererà un posto in rosa per un altro top player, anche in termini di ingaggio. Matuidi non vedrà rinnovato il suo contratto visto che non rientra nei piani della società e del tecnico Phil Neville. Il club della Florida è rimasto un po' deluso per il suo impatto non esaltante con appena una rete in 32 partite disputate negli States.