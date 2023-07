Inter, per Lukaku anche la Juventus si aggiunge alla corsa

Quello di Romelu Lukaku è uno dei tormentoni di mercato che di certo saremo costretti a seguire per l'intera estate. L'attaccante, secondo quanto riportato dal The Athletic , è entrato anche nel mirino della Juventus la quale vorrebbe fare uno "sgarro" di mercato all'Inter grande rivale. Come sappiamo, il belga è tornato al Chelsea vista la conclusione del prestito che lo ha fatto soggiornare a Milano l'ultima annata. Non rientra nel progetto di Pochettino ma i blues non sono nemmeno disposti a farlo partire nuovamente prestito. A Londra vogliono il pagamento dell'intero cartellino. Quindi la Vecchia Signora ha fiutato l'opportunità con Romelu che potrebbe arrivare per una cifra intorno i 45 milioni di euro, mentre i nerazzurri riflettono.

Ricordiamo che lo stesso attaccante si è espresso in merito ad un possibile trasferimento alla Juventus o al Milan già mesi fa: "Non ci andrei mai, per me in Italia c'è solo l'Inter". Ma cosa nega Lukaku di rimanere all'Inter? I nerazzurri non sono in grado di sostenere una spesa così importante per l'attacco, a meno di uno sforzo economico non previsto, per cui trattano il rinnovo del prestito di un altro anno. Le intenzioni del calciatore le conosciamo, ma chissà. Magari pur di non tornare a Londra accetterà di rimanere in Italia, prendendo un treno che lo porta direttamente a Torino. O potrebbe virare verso l'offerta dell'Arabia Saudita, finora scartata a priori. Presto sapremo.