E’ un’Inter scatenata, quella attiva in queste ore sul mercato. I nerazzurri, in particolare, stanno concentrando le loro attenzioni sul centrocampo. Oltre alla trattativa per Arturo Vidal, il club di Steven Zhang sta preparando altri due colpi in vista della prossima stagione.

DOPPIO COLPO – L’Inter sta infatti andando all’assalto di Christian Eriksen, che in estate si svincolerà dal Tottenham, e di Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari.