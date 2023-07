Inter, ritarda la trattativa Sommer e il portiere va in tournée col Bayern

Niente da fare per l'Inter che giocherà l'intera tournée estiva senza portiere titolare. La notizia rimbalza direttamente da alcuni media tedeschi, certi che Yann Sommer volerà in Giappone con le vesti del BayernMonaco e non quelle nerazzurre. Per Simone Inzaghi e dirigenza, in realtà, vi sarebbe ancora la possibilità di ingaggiarlo entro questa domenica ma le probabilità sono veramente basse. Pare che la trattativa possa durare per le lunghe, quindi non in tempo per usufruire delle amichevoli pre stagionali come "rodaggio".