Inter, stretta finale per Eriksen: l’agente è a Milano

Inter all’assalto di Christian Eriksen. I nerazzurri, in questi giorni, stanno tentando di chiudere per il centrocampista del Tottenham, ambito da numerosi club europei. Il club di Steven Zhang, per aggiudicarsi le prestazioni del danese, è pronto a mettere sul piatto della bilancia 15 milioni di euro più bonus, con l’agente del giocatore arrivato in queste ore a Milano per trattare direttamente con la dirigenza interista. Già nei prossimi giorni l’operazioni potrebbe andare in porto.

GIROUD-INTER, CI SIAMO. LAMPARD CONFERMA: “NON DEVE PER FORZA ARRIVARE UN SOSTITUTO PRIMA CHE VADA VIA…”