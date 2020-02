Inter, su Icardi una big di Premier

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante di proprietà dell’Inter è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, un diritto che i francesi, almeno al momento, non sarebbero però intenzionati ad esercitare. Sul giocatore, come riporta il Sun, avrebbe così messo gli occhi una big di Premier League.

INGHILTERRA – Ad osservare con particolare attenzione il centravanti è il Chelsea, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. I blues sono pronti a dare battaglia alla Juventus, altra società interessata al giocatore.

