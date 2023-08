Intervista a Gasbarri: “Juve da completare, Lukaku è sempre un’incognita”

In merito alle trattative last minute di calciomercato, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Filippo Gasbarri, procuratore e intermediario sportivo.

“Il valore di Lukaku non si discute, ma io penso che Belotti, in questo avvio di stagione, abbia dimostrato molto. Il belga non disputa partite ufficiali da giugno. Ci metterà un po’ a recuperare la condizione. Per cui è sì un grande colpo, ma anche un’incognita. Almeno all’inizio. Poi vedremo. Sarà la meritocrazia a fare da padrona”.