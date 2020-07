Juventus, c’è il botto da 40 milioni: l’acquisto di Paratici

La Juventus vince in campo e anche fuori sul mercato. La Vecchia Signora continua a macinare risultati positivi anche in ottica di possibili trattative. Infatti Fabio Paratici si sarebbe mosso per chiudere un altro affare di mercato per la prossima stagione. Si tratta di un colpo da almeno 40 milioni di euro.

Juventus: Paratici punta Guendouzi

Come detto, la Juventus macina risultati non solo in campo. Dopo la vittoria del Derby contro il Torino, la Vecchia Signora su muove anche sul fronte calciomercato. Fabio Paratici punta grandi obiettivi già noti da tempo, ma si muove anche su nomi nuovi. A sorpresa, ecco l’affare da almeno 40 milioni che porta al Matteo Guendouzi dell’Arsenal. Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è il centrocampista dei Gunners che andrebbe ad affiancare Bentancur e Arthur il prossimo anno. In tal senso il dirigente bianconero si sarebbe mosso per anticipare la concorrenza. Secondo il Mirror, il mediano francese classe ’99, ritenuto una delle più promettenti stelle del calcio europeo, sarebbe stato messo sul mercato dall’Arsenal e per questo Paratici avrebbe fiutato l’affare dicendosi pronto ad una offerta importante pur di anticipare le rivali. Sul calciatore molte big, tra cui anche l’Inter di Beppe Marotta. I Gunners sono aperti a trattare e la Juventus sembra essere in pole position.

QUI LE NEWS DI GOSSIP