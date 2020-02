Juventus, c’è il colpo per il centrocampo

La Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. Mentre la squadra è impegnata in una dura lotta scudetto con Lazio e Inter, la dirigenza sta infatti monitorando il mercato per piazzare importanti colpi.

CENTROCAMPO – Per il centrocampo, reparto finito spesso sotto accusa in questi mesi, i bianconeri starebbero monitorando con attenzione Thiago Alcantara, attualmente in forza al Bayern Monaco. Sullo spagnolo, però, c’è l’interesse anche del Liverpool.

MARCHISIO DIFENDE SARRI: “E’ LA SCELTA GIUSTA PER LA JUVENTUS”