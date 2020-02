Marchisio difende Sarri: “È la scelta giusta per la Juventus”

Gli ultimi risultati altalenanti hanno scatenato qualche critica nei confronti di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Juventus. A difendere il tecnico toscano, ai microfoni di DAZN, è intervenuto l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio.

SCELTA GIUSTA – “Credo che quella di Sarri sia stata la scelta giusta per la Juventus. Ovviamente ci vuole però tempo: i bianconeri arrivano da due cicli importanti e vincenti come quelli con Conte e Allegri. Maurizio può contare su una rosa importante ed è passato dal bel gioco del Napoli alla conquista di un trofeo importante in Europa con il Chelsea, malgrado delle difficoltà. L’esperienza ai blues gli è tornata utile anche a Torino”.

JUVENTUS, CHIELLINI VUOLE GIOCARE CONTRO L’INTER: LA RICHIESTA ALLA SOCIETA’