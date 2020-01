Juventus, clamoroso nuovo nome per il centrocampo: contatti già avviati

Dopo aver acquistato Dejan Kulusevski – che arriverà in estate -, la Juventus pensa al presente e ha una nuova idea. Stando a quanto si apprende da Tuttosport, il nome arriva dalla Germania e più precisamente dal Bayern Monaco.

Si tratta di Thiago Alcantara. Arrivato in Baviera nel 2014, lo spagnolo in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 sarebbe piuttosto propenso a lasciare la Germania e la Bundesliga, anche per via del poco spazio trovato dalla promozione del tecnico Flick a capo allenatore. L’idea della Juventus sarebbe quella di inserire nell’affare Emre Can e proporre, quindi, uno scambio; la stessa formula utilizzata per convincere il Psg per Paredes.