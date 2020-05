Juventus, il prossimo colpo lo porta… Dybala

Solamente nelle scorse ore aveva raccontato un retroscena che lo aveva portato a dire di no alla Juventus. Adesso, la storia potrebbe andare diversamente. Leandro Paredes sarebbe la soluzione per il centrocampo della Vecchia Signora per la prossima stagione.

Se arrivare a Jorginho potrebbe essere complicato a causa della volontà del Chelsea di trattenerlo e del prezzo no certo troppo alla portata. E se la situazione legata ad Arthur e Pjanic stenta a decollare. Ecco che la Juventus avrebbe deciso di fare affidamento sull’argentino del Paris Saint-Germain. Paredes è sempre piaciuto, fin dai tempi di Empoli e Roma, e piace ancora, e parecchio. La Juventus, come riporta Tuttosport, potrebbe avere, in tal senso, un alleato in casa: Paulo Dybala. L’argentino è sponsorizzato dalla Joya all’interno dello spogliatoio. L’attaccante è suo amico e potrebbe dare una mano nella buona riuscita dell’affare. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 40 milioni.