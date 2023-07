Juventus, la suggestione del mercato è… Dybala

Dybala si è legato alla Roma fino al 2025, ma ha all'interno del contratto una clausola che gli permetterebbe di partire per 20 milioni di euro (verso squadre italiane e 12 verso quelle straniere), con i giallorossi che comunque potrebbero intervenire per eliminarla aumentando l'ingaggio al giocatore.

In tal senso va detto che la Juventus non ha avuto contatti per riportare la Joya a Torino ma allo stesso tempo che ad entrambe le parti certo non dispiacerebbe. Da notare poi come questa clausola scade il 31 luglio. Il tempo c'è ma bisogna agire molto presto.