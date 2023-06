Juventus, le ultime di calciomercato

Fuori dalla Champions League per le note vicende, la Juventus si rinnova. Dopo la conclusione della stagione 2022/2023 e la conferma del mister Massimiliano Allegri alla Juventus, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. A fungere da risorsa, in vista del prossimo campionato, è ancora una volta il calciomercato. I giocatori che si sono resi protagonisti delle ultime discussioni alla Continassa, secondo LaGazzetta dello Sport sarebbero l’attaccante Álvaro Morata e il tuttocampista Nicolò Zaniolo. L’ex Roma lascerebbe il Galatasaray con una clausola rescissoria che s’aggira intorno ai 30 milioni di euro. Se tale trattativa andasse in porto la Vecchia Signora troverebbe nel promettente ventitreenne il perfetto candidato per sostituire Angel Di Maria, ormai ai saluti.