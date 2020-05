Juventus, l’idea di Paratici: “Prossima stagione con rose invariate”

Non solo un “mercato elastico”, ma anche la possibilità di non modificare le rose attuali a disposizione delle squadre. Questa una delle tante ipotesi che Fabio Paratici, dirigente della Juventus, non esclude nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky.

NOVITA’ – Con l’emergenza coronavirus che ancora mette in dubbio la ripresa regolare della Serie A, ecco che il dirigente bianconero si sofferma anche sul tema mercato e oltre ad ipotizzare elasticità e fantasia da parte delle società, ipotizza anche una soluzione alternativa: “Sarà un mercato creativo ed elastico. Basta guardare alla quotidianità: ogni giorno cambiamo visione delle cose, quando arriva il bollettino delle 18 un giorno siamo più ottimisti e l’altro meno a seconda di quello che ci dicono. Per questo, ribadisco che anche nel mercato servirà elasticità. E chi dice che la stagione 2020-21 non si possa fare con le stesse squadre di quelle attuali? È una possibilità…”.