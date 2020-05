Juventus, la previsione di Paratici sul prossimo calciomercato

A causa di questa crisi economica, in molti si stanno interrogando sulla prossima finestra di calciomercato. In caso di stop definitivo dei campionati, le squadre non avrebbero le stesse entrare e questo inciderebbe molto sulla campagna acquisti. Nonostante questo periodo di incertezza, non mancano comunque le voci di mercato riguardo ai possibili colpi estivi.

MERCATO DINAMICO – Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato di quello che secondo lui sarà il prossimo calciomercato: “Il prossimo sarà un calciomercato creativo ed elastico. Guardiamo alla quotidianità, ogni giorno cambiamo visione e siamo più pessimisti o ottimisti a seconda del bollettino delle 18. Bisogna essere elastici perchè pensi una cosa e due ore dopo devi pensarne un’altra, lo stesso sarà con il calciomercato“. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport.