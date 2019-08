Juventus, pazza idea: colpo last minute dal Barcellona

L’infortunio di Giorgio Chiellini mette in ansia la Juventus. Il difensore starà fuori circa 5 mesi e per il pacchetto arretrato le soluzioni diventano contate. Bonucci e de Ligt saranno i titolari, Demiral e Rugani le riserve.

Se per quanto riguarda la situazione di Demiral e Rugani la Juventus sembra avere le idee chiare, non è detto che a poche ore dalla chiusura del mercato, la dirigenza della Vecchia Signora non possa tornare alla carica per un centrale di grande esperienza. Potrebbe esserci una nuova chance per vedere Samuel Umtiti vestire la maglia bianconera. Il centrale del Barcellona è sempre stato un pallino di Paratici e Nedved e l’infortunio di Chiellini potrebbe portare ad un nuovo assalto last minute.