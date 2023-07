Juventus, per Vlahovic trovato l’accordo col Psg ma i tifosi non lo vogliono

Il tanto chiacchierato trasferimento pare possa diventare presto realtà. Dusan Vlahovic lascerà la Juventus quest'estate per giocare al Psg , con i bianconeri che hanno intenzione di sostituirlo con Romelu Lukaku . Il serbo sembra davvero ad un passo dal raggiungere Parigi e salutare per sempre Torino. Secondo quanto riportato da FootMercato , l'attuale numero 9 bianconero ha già trovato un accordo con il club francese sulla base di un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione con eventuali bonus da aggiungere. Inoltre firmerebbe un contratto da ben cinque anni, legandosi ai parigini fino al 30 giugno 2028. Ma intanto si registra la protesta dei tifosi parigini che non vogliono il serbo.

Ricordiamo che nelle scorse ore il Psg si è immolato per l'acquisto del centravanti serbo, andando incontro alle richieste economiche della Vecchia Signora. La Juventus chiedeva un'offerta da almeno 80 milioni di euro e quella parigina è andata oltre, toccando quota 90 con i vari bonus secondo La Gazzetta dello Sport. Liquidità che fa respirare il bilancio e permette l'acquisto di un attaccante che più rispetta le richieste di Max Allegri, come Romelu Lukaku per il quale i bianconeri sono attualmente in pole indiscussa. Ma anche per il belga si registra il dissenso dei tifosi bianconeri che non gradiscono l'ex interista.